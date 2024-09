Lewandowski-Barca, nel contratto c’è una clausola: rescissione a determinate condizioni

Robert Lewandowski è arrivato al Barcellona nell’estate del 2022 dal Bayern Monaco, operazione da 45 milioni fissi più altri 5 di bonus. Il club tedesco non aveva altra scelta che farlo partire, dal momento che quella era la volontà dell’attaccante polacco. A 34 anni e in uno stato di forma portentoso il centravanti si è gettato in una nuova avventura, sperimentando il campionato spagnolo. Con il Barcellona Lewandoski ha firmato un quadriennale, con uno stipendio a salire, come riportato da SPORT, negli anni: 20 milioni lordi il primo, 26 milioni lordi il secondo e 32 milioni lordi il terzo anno, ovvero quello in corso. Il quotidiano spagnolo svela un retroscena: dal 1 luglio 2025 (inizio ultimo anno di contratto) scatterrebbe una particolare clausola che consentirebbe al club catalano di rescindere con l’ex Bayern se non dovesse disputare almeno il 55% delle partite, contando solo i match in cui parte titolare o in cui gioca un minimo di 45 minuti.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona