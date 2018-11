Allegri: “Non sarà una trappola, ma la Fiorentina farà di tutto per batterci. Bernardeschi…”

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina: “Domani servirà essere bravi. Le partite a Firenze non finiscono mai. La squadra sarà spinta dalla città intera. Troveremo una squadra agguerrita, che farà di tutto per batterci. Le prime tre squadre del campionato giocheranno tutte in trasferta. Non sarà una trappola, ma una partita difficile”. Sui centrocampisti infortunati: “Bentancur può ancora fare qualche corsa, e domani la farà. Vediamo poi quale sarà la condizione di Pjanic e Matuidi. Cuadrado può fare anche il mediano destro. C’è da capire chi recupererà, dopo l’allenamento. La partita di martedì è stata tosta e intensa. Domani ci sarà bisogno di energie fisiche e mentali. Rientrerà Bernardeschi, Douglas Costa sta crescendo molto. De Sciglio tornerà a disposizione. Alex Sandro difficilmente ci sarà. Khedira out, Emre Can ieri ha fatto parziale allenamento e oggi valuterò se portarlo in panchina, dalla prossima settimana lavorerà più intensamente”.

Foto: Twitter Juventus