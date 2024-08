Lutto nel mondo del calcio, è morto Sven-Goran Eriksson

Eriksson ci ha lasciato questa mattina, all’età di 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ad annunciarlo la sua famiglia. Subito dopo aver rivelato la sua malattia, lo scorso gennaio, il calcio si è stretto attorno a lui e tra le squadre che lo hanno ospitato ci sono state anche Lazio e Sampdoria, due delle quattro squadre italiane che ha allenato (ha guidato anche Roma e Fiorentina). Una notizia che ha fatto il giro del mondo e il Liverpool ha anche coronato il suo sogno di sedere almeno una volta sulla panchina dei Reds. In questi mesi ha fatto il giro di alcuni degli stadi più importanti della sua carriera: dall’Olimpico di Roma ad Anfield Road, fino a quelli di Benfica e Sampdoria, per prendersi l’affetto di tutti i suoi tifosi. Nel docufilm “Sven” a lui dedicato, l’ex ct dell’Inghilterra concluse così: “Vivete la vita fino alla fine, spero di essere ricordato come un bravo uomo”.

Foto: Eriksson instagram