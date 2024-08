L’ultimo messaggio di Sven è un inno alla vita: “Non dispiacetevi, sorridete e prendetevi cura di voi”

La morte di Sven-Goran Eriksson ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Ci ha lasciati un grande uomo, oltre che grande allenatore, all’età di 76 anni, a causa di un cancro. Molte società italiane e non si sono strette attorno alla famiglia di Eriksson, che ha allenato in Italia Sampdoria, Lazio, Fiorentina e Roma. Questo il messaggio di cordoglio dei viola: “La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Sven Göran Eriksson. Il tecnico svedese ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico viola dal 1987 al 1989″. La Lazio scrive: “Sven-Goran Erksson, 1948-2024. Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mister”. Nel documentario di Amazon Prime, “Sven”, l’ex allenatore ha lasciato questo messaggio. “Mi auguro che dopotutto alla fine la gente dirà di me, sì, in fondo era un brav’uomo. Ma so anche che non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete alla vita. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, il pubblico, è stato un viaggio fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela fino alla fine. Ciao”.

Foto: instagram Eriksson