Sterling, rifiutata offerta faraonica dall’Arabia pur di andare all’Arsenal

Sterling, attaccante del Chelsea, è passato in prestito all’Arsenal nelle ultime ore di mercato, dopo essere stato messo fuori rosa dal Chelsea, come ribadito con alcune dichiarazioni dal suo ex allenatore Enzo Maresca. Il tecnico dei Blues aveva detto più volte di non ritenerlo adatto al suo gioco e che avrebbe, quindi, dovuto trovare una nuova squadra. Secondo quanto riportato dall’Inghilterra dal Mirror, Sterling pur di accasarsi all’Arsenal avrebbe rifiutato un’offerta faraonica proveniente dall’Arabia. I sauditi, scrive il The Mirror, avevano offerto al giocatore un ingaggio da 40 milioni a stagione.

Foto: instagram arsenal