De Rossi: “La scelta di Dybala è stata emozionante. Karsdorp spero trovi spazio altrove”

Domani la Roma scenderà in campo davanti ad un Olimpico sold out per la partita contro l’Empoli. De Rossi ha parlato in conferenza stampa, toccando l’argomento Dybala: “Per quanto riguarda Paulo è stata una situazione emozionante, domani i tifosi gli regaleranno una grande accoglienza. La sua scelta ha scatenato delle grandi reazioni, il mondo del calcio lo ha capito. Lo vedo come un leader anche dal punto di vista emozionale, non solo tecnico. Penso che sia una bella storia”. Sul mercato e su Karsdorp: “Il mercato può stravolgere sempre tutto, sarebbe bello finisse due settimane prima, infastidisce tutti quanti. La società non mi ha mai chiesto di mettere in disparte qualcuno, tiriamo fuori dagli allenamenti quelli che già sappiamo che partiranno. Per quello che riguarda i giocatori in uscita, meritavano di essere allenati, per il loro atteggiamento, perché anche l’aspetto tecnico vuole la sua parte. Per quanto riguarda Rick, ho comunicato alla società che non faceva parte dei miei piani, poi ci sono i discorsi societari da accettare. Loro hanno assecondato la mia richiesta, Karsdorp è un mio amico, ma secondo me non era giusto avesse spazio qui, spero lo trovi altrove perché se lo merita. Non ha fatto niente di grave, delle piccole cose mi hanno fatto prendere delle decisioni”.

Foto: sito uff roma