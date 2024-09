Sarri: “Ho ancora voglia di allenare. Spero prima di gennaio, dipenderà dalle offerte e dalle motivazioni”

Dopo le dimissioni della passata stagione da allenatore della Lazio, è tornato a parlare Maurizio Sarri e lo ha fatto rilasciando un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico di Napoli e Juventus, tra le altre, ha svelato la sua voglia di non smettere per ora di assaporare l’odore del terreno di gioco, anzi, ha le idee molto chiare sul suo futuro prossimo: “Non mi vedo all’ultimo ballo. Ho ancora voglia di allenare. E le ultime coppe sono state vinte da tecnici della mia età”. Nuova esperienza? “Spero prima di gennaio. Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina. Il Boca Juniors sarebbe un sogno finale, folle, non so se realizzabile. Qualche partita alla Bombonera sarebbe una esperienza unica”. Nell’intervista il tecnico toscano si è soffermato sulla sua esperienza alla Juve ed è stato inevitabile il confronto con l’arrivo di Thiago Motta: “Sono film diversi. Quando sono arrivato io, alla Juventus non c’erano i presupposti per una rivoluzione culturale. In questo momento, invece, penso ci siano. Siamo all’inizio, ma a sprazzi si vede la volontà di Motta di fare qualcosa di diverso”. Nessun dubbio sul lavoro di Cristiano Giuntoli: “Ci riuscirà sicuramente, non so in che tempi. Ma vincerà anche con la Juve. È un direttore che capisce velocemente idee e caratteristiche dei giocatori ideali per il suo allenatore. E poi ha un coraggio immenso, che trasmette a squadra e staff. Per la stima che ho di Cristiano, sono certo che avrà avuto le sue ragioni per dare una svolta così secca”.

Foto: Twitter Lazio