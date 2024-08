Juventus, Koopmeiners è arrivato al JMedical. Bagno di folla ad attenderlo. Il video

Una trattativa lunghissima ed estenuante, che vi abbiamo iniziato a raccontare a gennaio. L’unica cosa certa, in questi mesi di attesa, è stata sempre la volontà del giocatore di andare soltanto alla Juventus. Ora è tutto pronto per l’inizio della sua avventura in bianconero: Koopmeiners è arrivato al JMedical per sostenere le visite mediche, travolto da un bagno di folla. Più di 400 tifosi in delirio ad accogliere il grande colpo dell’estate juventina. Prima di abbracciare i suoi nuovi tifosi, l’ex centrocampista dell’Atalanta ha incontrato Giuntoli alla Continassa; un abbraccio di stima tra i due con l’olandese che ha detto: “Finalmente! Sono molto felice, contento”.