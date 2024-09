In attesa di Sanchez, l’Udinese si gode Brenner: Runjaic ha rivalutato il brasiliano

Dopo le prime tre giornate di campionato ci sono 4 squadre al comando della classifica, Inter Juventus e le sorprese Torino e Udinese. Questi ultimi due club hanno cambiato molti giocatori durante la sessione estiva di calciomercato e, soprattutto, si sono affidati a due nuovi allenatori, rispettivamente Vanoli e Runjaic, che hanno portato una ventata di novità. I friulani avevano cercato di riportare entusiasmo tra i tifosi con il ritorno di Sanchez che si è, però, infortunato. A prendersi la scena in questo inizio di stagione è, allora, Brenner che è già arrivato a quota 1 assist (contro il Bologna) e 2 gol (contro il Como ieri sera e contro l’Avellino in Coppa Italia). L’anno scorso il giocatore è stato una comparsa nello scacchiere dell’Udinese, quest’anno, almeno dalle prime battute, sembra voler essere un protagonista. In totale con la maglia friulana Brenner ha collezionato 12 presenze (8 nella passata stagione e già 4 nella stagione in corso). Runjaic punta molto su di lui per la rapidità e l’imprevedibilità.

Foto: Instagram Brenner