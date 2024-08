Erik ten Hag: “Sancho? Mi aspetto che resti”

Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa in vista dell’insidiosa sfida contro il Liverpool. Sancho è al centro delle voci di mercato da qualche tempo e, dopo che la Juventus si è completamente defilata dalla corsa per ingaggiarlo, l’unica opzione di trasferimento rimasta, per il momento, è il Chelsea. Tuttavia, il tecnico del Manchester United si aspetta che l’esterno inglese resti: “Per quanto ne so, mi aspetto che resti, sì. Siamo contenti di lui. Abbiamo bisogno di una buona squadra. Dobbiamo giocare tante partite fino a gennaio. Dopo la sosta giochiamo ogni tre giorni quindi abbiamo bisogno di opzioni”.

Foto: Instagram Manchester United