Conceicao: “Infortunio? Non è niente di grave, lavoro ogni giorno per tornare il prima possibile. Mi piace più giocare a destra”

Due giorni fa c’è stata la presentazione di Koopmeiners. Oggi in casa Juventus è il turno di un altro neo acquisto, Conceicao, figlio d’arte, arrivato alla corte di Thiago Motta dal Porto con la formula di un prestito molto oneroso. Ora il portoghese è ai box a causa di un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco almeno fino a fine mese. Sulle prime settimane in bianconero: “Mi sto sentendo molto bene, sono stato accolto molto bene dalla squadra e dallo staff. Sono felice di essere qui, voglio solo dare continuità”. Sulla scelta di vestire la maglia della Juventus: “Quando ti chiama un club come la Juve è ovvio che ti vuoi unire il più rapidamente possibile. È esattamente quello che è successo, volevo venire qui per aiutare il club nei suoi obiettivi. Ho preso la decisione giusta”. Su Ronaldo, ultimo portoghese ad indossare la 7 nel club bianconero: “Non ho ancora parlato con lui del mio arrivo a Torino, ma sicuramente lo farò. Ci sono molte coincidenze nella mia traiettoria con quella di CR7, per me è un punto di riferimento”. Sul papà e sulla Serie A: “Cosa mi ha detto della Juve? Ovviamente ho parlato con lui sul calcio italiano, anche se ovviamente ha giocato qui molto tempo fa. Mi ha detto che il calcio italiano è sempre stato e sarà sempre competitivo. Qua ci sono calciatori grandi, è il campionato perfetto per mettere in mostra le mie qualità”. Su Thiago Motta: “l dribbling e l’uno contro uno sono i miei tratti principali. Lo so che migliorerò molto con Motta e ne sono sicuro, è un allenatore che mi porterà ad un livello successivo”. Sull’infortunio: “Sto lavorando giorno dopo giorno per tornare il prima possibile. Non è niente di grave, vedremo piano piano quando tornerò”. Dove ama giocare in campo: “È semplicemente una scelta del Mister, ho la possibilità di aiutare la squadra in ogni posizione. Sicuramente sulla destra mi sento più a mio agio, ma gioco dove il Mister vuole”.

Foto: Instagram Conceicao