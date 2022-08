2 agosto, il Bologna ricorda la strage della stazione del 1980

Il 2 agosto non è un giorno come gli altri per la città di Bologna. Oggi sono passati 42 anni esatti dal terribile attentato della Stazione ferroviaria del capoluogo emiliano.

Tutta la città, come accade ogni anno, si stringe attorno al ricordo e alla memoria. Anche il Bologna Calcio lo ha voluto fare: alle 10:25 di oggi la squadra ha interrotto la seduta di allenamento e osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage. Lo comunica il sito ufficiale del club attraverso una nota.

Questa mattina a Casteldebole alle 10:25 la squadra ha interrotto l’allenamento per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage del 2 agosto 1980. Bologna non dimentica #2agosto1980 pic.twitter.com/djBxUD3LbI — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 2, 2022

Foto: sito Bologna