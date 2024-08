Ufficiale: Charlotte FC, arriva Timothy Michael Ream dal Fulham

Il Fulham saluta Timothy Michael Ream, il giocatore del ventunesimo secolo con più presenze nel club inglese, a parte Tom Cairney. Il Fulham lascia partire il difensore, su sua richiesta, per accasarsi al Charlotte FC, in MLS: “Il Club può confermare che è stato raggiunto un accordo per consentire a Tim Ream, su sua richiesta, di lasciare il Fulham e di unirsi alla squadra della MLS Charlotte FC.Eccezionale servitore del Fulham Football Club, il difensore centrale lascia Craven Cottage con 312 presenze al suo attivo, più di qualsiasi altro giocatore del 21° secolo, a parte Tom Cairney”. “Quando ho varcato le porte del Motspur Park nel 2015, non avrei mai previsto cosa mi avrebbero portato i nove anni successivi”, ha detto Ream. “I ricordi creati, le connessioni formate e le persone incontrate lungo il cammino hanno reso il mio periodo al Fulham più che speciale. Vorrei poter ringraziare tutti individualmente per la parte che hanno avuto nel plasmarmi come giocatore, ma soprattutto come persona. Per tutto questo, sono più che grato. Da oggi non sono più un giocatore, ma sarò sempre un tifoso del Fulham Football Club”.

Foto: instagram Fulham