Ufficiale: Luiz Junior è un nuovo giocatore del Villarreal

Il Villareal ha ufficializzato l’acquisto di Luiz Junior: “Villarreal CF e FC Famalicao hanno raggiunto un accordo di trasferimento per Luiz Júnior, legato al club del groguet per le prossime sei stagioni, fino a giugno 2030. Il portiere brasiliano completerà questo pomeriggio il suo primo allenamento con Marcelino García Toral, nella prima seduta dopo la partita contro l’Atlético de Madrid. Il giocatore di Rio sarà presentato ufficialmente come nuovo calciatore groguet domani, mercoledì, alle 13, in un evento rivolto ai media che si svolgerà nella sala stampa dell’Estadio de la Cerámica. Un guardiano dalle ottime qualità e dalla grande proiezione. Luiz Lúcio Reis Júnior (Picos, Brasile, 14 gennaio 2001) è un giovane portiere brasiliano dotato di giovinezza e grande proiezione. Ha un’altezza impressionante di 1,93 metri, è veloce tra i pali, domina il gioco aereo e ha ottimi riflessi, che lo rendono un portiere con grandi qualità e un grande futuro. A 23 anni, il nuovo portiere del Groguet ha esperienza nel calcio europeo con il Futebol Clube Famalicao del Portogallo, squadra nella quale è arrivato all’età di 18 anni e dove ha giocato un totale di 140 partite ufficiali. Ora, Luiz Júnior compie un passo ambizioso nella sua carriera professionale unendosi al Villarreal CF e unendosi al calcio spagnolo, uno dei campionati più importanti del pianeta”.

Foto: instagram Villareal