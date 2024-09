Suzuki espulso, cambi finiti e il difensore Del Prato in porta in Napoli-Parma: ecco altri casi nella storia del calcio

Ieri nel finale di Napoli-Parma abbiamo assistito ad un episodio curioso e raro nel mondo del calcio: il portiere degli ospiti Suzuki è stato espulso al 75′ e, dal momento che Pecchia aveva terminato i cambi, in porta è andato per l’ultimo quarto d’ora più recupero il difensore Enrico Del Prato, non potendo entrare il secondo portiere. Un episodio raro ma non unico: Harry kane nel match di Europa League dell’ottobre 2018 contro l’Asteras segna tre gol. Poi rosso a Lloris e cambi finiti. In porta ci va proprio lui che subirà la rete del 5-1 con una netto errore su punizione; John Terry durante Chelsea-Reading del 2006 fu costretto ad andare in porta per le assenze di Cech e Cudicini; Samuel Eto’o nel 2003 sostituì in porta Leo Franco, espulso, durante la sfida tra Atletico Bilbao e Mallorca; Hernan Crespo nel 1998 nel match dei quarti Coppa Italia contro l’Udinese fu costretto ad indossare i guanti a causa del rosso a Guardalben. Al 90′ subì il gol che sancì la sconfitta (al ritorno tornò in attacco e con una doppietta regalò al Parma il passaggio del turno); Ciccio Graziani fu costretto a mettersi tra i pali in una gara di Coppa dei Campioni tra il Torino e il Borussia Mönchengladbach nel 1976. Si giocava la sfida di ritorno in Germania e, viste le tre espulsioni, fu chiamato ad andare in porta. Graziani si esibì in una bellissima parata da distanza ravvicinata e a ogni intervento ricevette l’ovazione del pubblico di casa. Finì 0-0, un risultato inutile, tuttavia, per il Toro ai fini della qualificazione.

Foto: Instagram Suzuki