Real Madrid, infortunio Bellingham. Il comunicato

Brutte notizie per Carlo Ancelotti e il Real Madrid. Jude Bellingham si è infortunato a pochi giorni dalla prima partita della stagione al Bernabéu. Il centrocampista inglese, secondo il referto medico del club, avrebbe riportato una lesione al muscolo plantare della gamba destra. Si tratta del secondo infortunio in questo inizio di stagione per gli spagnoli: Camavinga aveva riportato una distorsione al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro alla vigilia della Supercoppa Europea. Ecco il referto comunicato dal club con una nota ufficiale: “Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Jude Bellingham dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al sottile muscolo plantare della gamba destra”.

