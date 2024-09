Moreno si presenta: “Esaltato dalla Fiorentina. Quando giocherò? Deciderà Palladino”

Matias Moreno, nuovo acquisto della Fiorentina, presentato oggi nel Wind Media Center del Viola Park, ha parlato così della nuova sfida con la maglia viola: “Da quando il mio agente mi ha detto che la Fiorentina era interessata mi sono esaltato per l’opportunità. Da qui sono passati grandissimi argentini come Batistuta, Passarella e altri miei connazionali. Non vedo l’ora di cominciare anche qui”. Sulla difesa a tre: “A Belgrano la scorsa stagione ho giocato con la difesa a tre e questo penso faciliterà il mio inserimento. Mi sento in grado di affrontare i tre ruoli là dietro e l’esperienza mi aiuterà molto. Si dice molto che la Serie A è il campionato più tattico del mondo e io non vedo l’ora di cimentarmi anche in questo contesto. Sono molto ambizioso e non vedo l’ora”. Il difensore ha rivelato di aver sentito qualche giocatore della Fiorentina prima di approdare a Firenze: “Quando ho saputo della Fiorentina conoscevo Quarta, Beltran e Infantino. Sin da quando si è saputo dell’interesse viola mi hanno mandato messaggi per parlarmi della città e del club”. Sull’ambientamento nella nuova città: “Ho fatto due allenamenti con la squadra, ancora sto cercando di ambientarmi a spogliatoio e squadra. Se sono pronto o no lo deciderà il mister. Se giocherò titolare subito bene, altrimenti mi inserirò con calma. Non sono ancora riuscito a parlare in privato col mister perché sono qui da pochi giorni, ma mi piace il suo modo di giocare”. Infine, sulla scelta del 22 come numero di maglia: “Quando ho guardato i numeri disponibili ho visto il 22, è stato il mio primo numero, quando ho iniziato a Cordoba; ho scelto questo numero perché ci sono molto legato. Sul soprannome? In Argentina non lo avevo, spero di trovarne uno qui”.

Foto: Instagram Fiorentina