Morata sulla rottura con Alice Campello: “Sono devastato. Lei voleva restare in Spagna”

Alvaro Morata, intervistato dal giornalista Javier de Hoyos, per la televisione spagnola De Corazón, ha svelato importanti dettagli sui motivi della rottura con Alice Campello. Il nuovo attaccante del Milan si è detto distrutto dalla fine del rapporto: “Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita”. A incidere sulla separazione è stato il trasferimento di Morata a Milano, così come svelato dallo stesso calciatore: “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli. Non ci sarà alcun ripensamento”.

Foto: Instagram Morata