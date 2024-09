Modric, gol vittoria e record di presenze con la Nazionale: “Ritiro? Quando non sentirò più il fuoco dentro di me”

Luka Modric, che oggi compie 39 anni, si è regalato un’altra notte magica con la sua Croazia. Il centrocampista di Zara ha realizzato direttamente su calcio di punizione il gol che ha deciso la sfida tra la sua nazionale e la Polonia, partita valida per i gironi di Nations League. E non è finita qua, perché il giocatore del Real Madrid ha conquistato l’ennesimo record della sua carriera: è, infatti, diventato con 180 presenze il secondo calciatore insieme a Sergio Ramos con più gare giocate con la propria Nazionale in Europa, dietro solo a Cristiano Ronaldo, irraggiungibile a 213 con il Portogallo. Al termine della sfida, Modric ha parlato del suo futuro con un riferimento inevitabile all’ipotesi di ritirarsi dal calcio professionistico e appendere gli scarpini al chiodo: “Devo valutare partita dopo partita. Non riesco a pensare al futuro. Quando non sentirò più il fuoco dentro di me, mi ritirerò. Ma solo io posso sentire quel fuoco e prendere la decisione”.

Foto: Instagram Croazia