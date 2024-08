Marca: il Liverpool alza l’offerta a 35 milioni per Mamardashvili. Decisione affidata a Peter Lim

Da giorni il Liverpool ha messo nel mirino il portiere del Valencia, Mamardashvili. La questione deve essere risolta presto perché l’attesa non sarà eterna. Il “caso Mamardashvili” è più caldo che mai . Secondo quanto riportato da Marca, sono 40 i milioni chiesti da Peter Lim, proprietario del club spagnolo. E nelle ultime ore si è intensificato l’interesse del Liverpool, che lo vuole per il suo progetto futuro. Dopo due rilanci falliti – spiega il quotidiano spagnolo – il Liverpool ha deciso di alzare l’offerta fino a 35 milioni di euro, cifra molto vicina a quanto chiede Peter Lim. Ora tocca a lui decidere. Il Valencia ha inviato l’offerta a Lim perché prenda una decisione, ma sia il giocatore che il club vedono il trasferimento più vicino che mai. Il Liverpool continuerà a cercare di convincere il Valencia ad accettare una proposta, ma non raggiungerà le cifre richieste, scrive Marca. Il giocatore, spiega il quotidiano spagnolo, ha già accettato il piano del Liverpool di acquistarlo e prestarlo al Bournemouth per un anno.

Foto: instagram Mamardashvili