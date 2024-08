Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Izquierdo, giocatore del Nacional de Montevideo. Da 10 giorni era diventato papà

Tutto il mondo del calcio sperava in un finale diverso ma purtroppo, a volte, il destino è crudele: non ce l’ha fatta Juan Izquierdo, il calciatore del Nacional de Montevideo, ricoverato in ospedale in Brasile giovedì scorso, dopo aver subito un arresto cardiaco nella partita di Copa Libertadores contro il San Paolo. Izquierdo ci lascia a soli 27 anni, gettando nella disperazione i suoi genitori, sua moglie Selena e i suoi due figli; il giocatore era diventato papà per la seconda volta 10 giorni fa. A comunicare la sua scomparsa il Club Nacional de Montevideo: “Juan, sarai sempre nella nostra memoria”.