L’indiscrezione: Morachioli in uscita dal Bari piace a Juve Stabia e Sassuolo: può entrare in uno scambio

Si può accendere il mercato del Bari nelle ultime ore. L’attaccante biancorosso Gregorio Morachioli è entrato nell’orbita di due squadre di Serie B, la neopromossa Juve Stabia e il Sassuolo. La società pugliese sta valutando l’ipotesti di un trasferimento del suo attaccante, che potrebbe entrare in uno scambio. Morachioli ha giocato nella maggior parte delle gare della sua squadra in Serie B nel 2023/2024, avendo collezionato 13 presenze, per un totale di 482 minuti. É partito titolare in 4 presenze su 24 giornate ed è stato utilizzato spesso come subentrato, in 9 occasioni.

Foto: instagram Morachioli