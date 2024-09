Juventus, i convocati di Thiago Motta per la Roma: ci sono Koopmeiners, Nico e Conceicao

La Juventus questa sera affronterà all’Allianz Stadium la Roma di De Rossi, sfida molto importante per i bianconeri per cercare di arrivare alla sosta in vetta alla classifica in solitaria. Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per il match contro i giallorossi. Ecco il comunicato: “La Juventus è pronta a scendere in campo per la terza giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali in questo avvio di stagione. I bianconeri, reduci da due vittorie consecutive – per di più senza avere incassato reti –, sono attesi dal match contro la Roma di Daniele De Rossi che arriva a questo appuntamento con un punto ottenuto nelle prime due giornate di campionato. La sfida tra la squadra di Thiago Motta e la formazione giallorossa inizierà alle ore 20:45. Di seguito la lista dei convocati bianconeri per la partita contro il club capitolino: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Gonzalez, 15 Kalulu, 16 McKennie, 21 Fagioli, 23 Pinsoglio, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 32 Cabal, 37 Savona, 40 Rouhi, 51 Mbangula”.

Foto: instagram juve