Javi Guerra, naufragata la trattativa tra Atletico Madrid e Valencia

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, è naufragata la trattativa tra Atletico Madrid e Valencia per Javi Guerra: il centrocampista questa mattina era certo di diventare un nuovo giocatore dei colchoneros ma, dopo le sei di pomeriggio (riporta Marca), è tornato con la propria macchina alla Città dello Sport di Paterna per tornare nuovamente agli ordini di Ruben Baraja. Martedì scorso il club del Mestalla ha lasciato da parte Guerra, poiché presumeva che l’accordo fosse chiuso. Guerra non ha lavorato con il gruppo e mercoledì si è diretto a Madrid per chiudere la trattativa e il trasferimento. Il quotidiano spagnolo riporta che, secondo il Valencia, l’Atletico ha cambiato le condizioni del contratto al momento della firma e le cose sono precipitate. Dalla parte biancorossa, sottolinea Marca, assicurano che l’accordo non è mai stato chiuso e che è stato il Valencia a decidere di rompere la trattativa.

Foto: instagram Javi Guerra