Marino sul sorteggio dell’Atalanta in Champions: “Il campo dirà chi è più bravo. Koopmeiners? Dispiace a livello umano”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha commentato a Sky Sport il sorteggio di Champions League: “Ho minacciato Buffon nei corridoi di Montecarlo dopo il sorteggio (ride, ndr). Scherzi a parte, oggi abbiamo scritto un’altra pagina di storia dell’Atalanta. Giocare contro squadre fantastiche come Real Madrid e Barcellona è qualcosa di meraviglioso e unico, affronteremo rose fortissime in stadi stupendi. Cercheremo ancora una volta di imparare da questi grandi club sia in casa sia fuori. Il campo poi dirà chi è più bravo”. Sulla reazione degli avversari al sorteggio con la Dea: “Non ho parlato coi dirigenti avversari, ma quelli del Liverpool mi hanno detto che non volevano tornare a Bergamo (ride, ndr)”. Sugli addii inaspettati di alcuni giocatori, a partire da Koopmeiners: “C’è un po’ di dispiacere a livello umano, ma dobbiamo andare avanti. La cosa che conta di più è l’Atalanta, la nostra filosofia. Noi dobbiamo pensare solo a questo, lavorando duramente. Siamo una piccola realtà che affronterà i colossi del calcio europeo”.

foto: twitter atalanta