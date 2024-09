Hummels alla Roma, rinforzo per De Rossi: esperienza, fisicità e fiuto del gol

Dopo l’arrivo di Hermoso, la Roma ha chiuso un altro colpo per il reparto difensivo: Hummels è atteso in giornata nella Capitale per sostenere le visite mediche, prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Il difensore tedesco, classe 1988, arriva alla Roma da svincolato, dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. Nelle giovanili tedesche è stato spesso schierato come mediano, prima del suo spostamento in difesa. Giocatore di notevole imponenza e di pregevole tecnica, è abile nell’impostazione così come nel gioco aereo. In Germania è stato più volte paragonato a Franz Beckenbauer, anche se lui stesso ha dichiarato di ispirarsi a Gerard Piqué. Hummels entra nel settore giovanile del Bayern Monaco, in cui lavorava suo padre Hermann. Il 19 dicembre 2006 firma il suo primo contratto professionistico e il 19 maggio 2007 debutta ufficialmente in Bundesliga nell’ultima partita della stagione, giocata contro il Magonza e vinta 5-2. A 19 anni viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Borussia Dortmund. Nella stagione successiva viene confermato titolare della difesa giallonera, in coppia con Neven Subotic e, dunque, il Borussia decide di riscattarlo per 4 milioni dal Bayern. Il 10 maggio 2016 viene reso noto il suo trasferimento al Bayern Monaco. In Baviera Hummels trascorre tre stagioni collezionando 116 presenze e 8 reti in tutte le competizioni e vincendo tre campionati (dal 2016-2017 al 2018-2019), una Coppa nazionale (2018-2019) e tre Supercoppe di Germania (dal 2016 al 2018). Il 19 giugno 2019 viene annunciato il suo ritorno, a tre anni di distanza, al Borussia Dortmund. Il 10 aprile 2024, in occasione della gara di Champions League persa 2-1 contro l’Atletico Madrid, colleziona la presenza 500 con i gialloneri. Il 7 maggio 2024, nella gara valevole per la semifinale di ritorno di Champions League, segna il gol della vittoria ai danni del Paris Saint-Germain, consentendo ai gialloneri di accedere alla finale della competizione per la prima volta dopo 11 anni. In finale, tuttavia, il Borussia viene sconfitto per 2-0 dal Real Madrid. Il 14 giugno dello stesso anno, viene annunciato che il difensore avrebbe lasciato il club al termine della stagione, non avendo rinnovato il proprio contratto. Ora De Rossi potrà contare sulla sua esperienza e sfruttare al meglio le sue caratteristiche fisiche.

Foto: Instagram Hummels