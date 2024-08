Hellas Verona, problemi per Zanetti: out Juan Manuel Cruz

Brutte notizie per l’Hellas Verona di Zanetti a poche settimane dall’inizio del campionato. Il club, infatti, ha appena comunicato che l’attaccante Juan Manuel Cruz è stato operato a causa della rottura del tendine diretto del retto femorale destro. Ecco il comunicato: “Hellas Verona FCcomunica che il calciatore Juan Manuel Cruz, in seguito alla rottura del tendine diretto del retto femorale destro, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico. Eseguito a Turku, in Finlandia, dal Professor Lasse Lempainen, l’intervento è perfettamente riuscito. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Foto: Zanetti Twitter Venezia SanSiro