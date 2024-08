Guardiola: “Alvarez voleva una nuova sfida. Il suo comportamento è stato incredibilie”

Nella conferenza stampa di vigilia del match del Community Shield contro il Manchester United, Pep Guardiola, come riporta AS, ha parlato della vicenda legata a Julian Alvarez: “Abbiamo vinto tutto con Julian qui. Ha avuto un ruolo importante e gli siamo grati. Il suo comportamento è stato incredibile, ma voleva andarsene, voleva una nuova sfida e l’Atlético Madrid è una delle migliori squadre di Spagna e d’Europa. Perché dovrebbe restare se volesse andarsene? Gli auguriamo il meglio, ci siamo divertiti e abbiamo imparato molto lavorando con lui. Ha giocato tanto, a volte al fianco di Haaland, ma capisco che forse pensava che avrebbe dovuto giocare di più e dobbiamo rispettarlo. L’ultima parola spetta al club. I giocatori hanno buoni contratti, ma non sono nessuno per dirgli cosa fare. In generale, di solito non è così facile, perché prima devi negoziare. Julián credeva che il suo tempo qui fosse finito ed entrambi i club hanno raggiunto un accordo”. Sulla sfida contro lo United: “E’ sempre importante vincere, giochiamo anche contro lo United, ma dobbiamo fare alcuni aggiustamenti dopo le vacanze. Per ora abbiamo visto quanto bene hanno fatto i giovani. Puntiamo alla vittoria. I nazionali inglesi e Rodrigo torneranno al lavoro la prossima settimana. In questo momento è meglio non pensare al calendario della nuova stagione, ma pensare solo a ciò che è più immediato, il prossimo allenamento. Dobbiamo andare passo dopo passo ed essere intelligenti e non fare esercizio più del necessario”.

Foto: Instagram Julian Alvarez