Fonseca: “Mercato? Non sono mai soddisfatto. Le opportunità ci sono sempre, vedremo cosa accadrà”

Fonseca ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani pomeriggio contro il Parma al Tardini (ore 18.30). Il nuovo allenatore del Milan ha fatto il punto sul mercato: “Io non sono mai soddisfatto, le squadre sono sempre prodotti mai finiti. La società ha fatto un grande lavoro, onestamente penso che, per una squadra come il Milan, non sia mai finita, le opportunità ci sono sempre e vedremo cosa succederà fino alla fine del mercato”. Con l’assenza di Morata per infortunio, il tecnico rossonero ha svelato chi giocherà in attacco dall’inizio: “Domani giocherà Okafor, penso sarà una partita diversa. Vogliamo avere la capacità di pressare alto diversamente rispetto al Torino; e Okafor in settimana ha dato una buona risposta a questo. Le sue caratteristiche vanno incontro a questa partita. Jovic sarà utile a gara in corso”. Su Pavlovic: “Pavlovic dal 1′ è una possibilità”. Su Fofana ed Emerson si procede lentamente: “Fofana ed Emerson sono arrivati dopo, in più devono ancora capire il nostro gioco e hanno bisogno di più tempo”.

Foto: fonseca twitter milan