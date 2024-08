Diego Simeone: “Morata era un riferimento. Sorloth è un giocatore da area, un numero 9”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa dopo il 6 a 1 in amichevole giocata ad Hong Kong contro il Kitchee: “È stato un primo tempo più combattuto, il nostro impatto iniziale è stato importante. I giovani hanno fatto una bella partita con entusiasmo e noi dobbiamo sostenerli affinché continuino a crescere”. Su Sorloth e il paragone con Morata: “Mi è piaciuto il suo inserimento nella squadra, la forza che ha dimostrato nella partita. Penso che sia stata una bella partita la sua, soprattutto considerando da quanto poco è con noi. Cercheremo di tirare fuori il massimo da un attaccante importante. Le sue caratteristiche sono abbastanza simili a quelle di Álvaro” – conferma Simeone – “attaccante d’area e di rifinitura e speriamo di poterlo aiutare come abbiamo fatto con Álvaro, che era un riferimento in attacco quando era con noi. Speriamo di poterlo fare dare il massimo ad un calciatore allo stesso modo che è da area, un numero 9”.

Foto: UEFA.com