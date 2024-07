De La Fuente: “Vogliamo continuare a crescere. Morata è stato un capitano esemplare, il suo grande valore professionale non è stato riconosciuto”

Il ct della Spagna campione d’Europa, Luis De La Fuente, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo ‘Marca’, in cui parla dei prossimi obiettivi della ‘Roja‘, di Morata e di molto altro. Di seguito le parole dell’allenatore spagnolo:

“Ho sentito che potevamo vincere gli Europei dal primo momento. E questo ha raggiunto il gruppo.

Da calciatore i successi durano di più e le sconfitte di meno. Da allenatore, appena finisce una partita, pensi già a quella successiva. Però non sarebbe stato giusto non godersi Madrid e tutta la Spagna. Appena finiti i festeggiamenti abbiamo iniziato a programmare l’estate, i giochi di agosto… Non si finisce mai.

Ho parlato moltissimo con Morata, è stato un capitano esemplare. Per tutti e in tutto. Il capitano perfetto. Spero voglio che rimanga con noi. Vivrà un’altra fantastica esperienza al Milan. Abbiamo bisogno di lui. È un grande calciatore. È stato maltrattato in tutti i modi, il suo grande valore professionale non è stato riconosciuto. I suoi numeri sono da Star mondiale. In un altro Paese sarebbe un riferimento. È difficile riconoscerlo qui. Non so perché è così. Quando il tempo passerà ci renderemo conto della sua grandezza.

Abbiamo creato un gruppo fantastico. Il futuro del calcio spagnolo prevede grandi successi.

Ho un apprezzamento speciale per Asensio, abbiamo vinto Europei Under 19, Under 21, medaglie ai Giochi, Nations League e abbiamo iniziato questo percorso insieme. È stato difficile lasciare a casa giocatori come lui, ma devono capire che c’è tanta concorrenza.

Yamal è stato molto ben accompagnato dai veterani. In ogni momento lo hanno sostenuto e diretto. Gli abbiamo detto di calmarsi, di avere pazienza, che è molto lunga perché gli stessi che ti adulano e ti lodano non avranno alcuna vergogna nel dire il contrario. Questa è la realtà. Deve maturare, anche se per la sua età è molto maturo. Più degli altri ragazzi. Quelle esperienze lo aiuteranno a crescere. Deve rafforzarsi a livello personale, continuare a crescere come persona, acquisire valori. Con questo crescerà anche professionalmente”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola