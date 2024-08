Dani Olmo, tesserato in tempo per la sfida contro il Rayo Vallecano segna e regala la vittoria al Barca

Nell’anticipo del turno infrasettimanale della Liga spagnola, valido per la terza giornata, il Barcellona consolida il primato, restando a punteggio pieno grazie al 2-1 in rimonta contro il Rayo Vallecano. Unai Lopez porta in vantaggio i padroni di casa, ripresi al 60’ da Pedri e ribaltati all’82’ dal nuovo acquisto Dani Olmo, tesserato in tempo per la sfida di ieri sera. L’ex Lipsia ha vissuto una serata da sogno: esordio con gol e vittoria conquistata con la sua nuova squadra. Sabato scorso, nella sfida contro l’Athletic Bilbao, il campione d’Europa era stato convocato da Flick ma il tecnico blaugrana non aveva potuto utilizzarlo perché non si riuscì a registrarlo in tempo nelle liste della Liga spagnola.

Foto: Instagram Dani Olmo