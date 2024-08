Dalla Spagna: Musso nel mirino dell’Atletico Madrid

Come ha riportato Marca l’Atletico Madrid punta fortemente Musso, portiere dell’Atalanta. “Tra poche ore avremo due nuovi calciatori”, ha detto Simeone nella conferenza stampa prima della partita contro il Girona . Uno sarà Lenglet che rinforzerà la difesa biancorossa e l’altro probabilmente Musso , portiere argentino che prenderebbe il posto di Moldovan e competerebbe con Oblak per difendere la porta dell’Atletico. Musso è arrivato in Europa nel 2018 dal Racing de Avellaneda . Sbarcò all’Udinese e tre anni dopo firmò con l’Atalanta che spese 20 milioni di euro per lui.

Foto: Musso Twitter Atalanta