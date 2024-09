Dalla Spagna: Fabian Ruiz nel mirino del Real Madrid

Come riportato da SPORT nell’edizione odierna, Il Real Madrid sta iniziando a programmare il mercato del futuro prossimo con l’intento di rinforzare il centrocampo. L’addio di Kroos è stato più traumatico del previsto in questo inizio di stagione, complice gli infortuni di Camavinga prima e di Bellingham dopo. La squadra ha difficoltà a muoversi con agilità, manca un giocatore che assicuri il possesso. Valverde e Tchouameni, sottolinea il quotidiano spagnolo, sono giocatori da ottime prestazioni, ma il loro identikit non presenta queste caratteristiche. Modric o Güler si avvicinano di più a questo prototipo di centrocampista ma uno è troppo grande per chiedergli un tale sforzo fisico e di energie e, l’altro, a 19 anni, è in piena formazione. Inoltre, entrambi sono più di taglio offensivo che difensivo. Di fronte a questo bisogno, il Real sta iniziando ad informarsi sul mercato e, secondo SPORT, avrebbe messo nel mirino Fabián Ruiz, un vecchio pallino del club madrileno. Il quotidiano ricorda come fu proprio Ancelotti, attuale allenatore del Real, a volerlo al Napoli nel 2018. Per ora semplici voci di mercato, si attendono tempi più maturi per capire la fattibilità dell’operazione.

Foto: Instagram Fabian Ruiz