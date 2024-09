Bergwijn contro Koeman dopo l’esclusione dalla Nazionale: “Non voglio giocare più con questo allenatore. Perderà credibilità”

Scontro totale tra Koeman e Bergwijn. L’ex giocatore dell’Ajax è da pochi giorni un nuovo calciatore dell’Al-Ittihad e il suo approdo in Saudi Pro League non è stato per niente apprezzato dal commissario tecnico dell’Olanda. Koeman nei giorni scorsi aveva così motivato la sua decisione non solo di non convocare Bergwijn per le sfide contro Bosnia ed Erzegovina e Germania ma anche di chiudere definitivamente per lui le porte della Nazionale: “Steven è andato in Arabia Saudita a 26 anni. Ha deciso di non ambire a livello sportivo. Il ‘suo libro’ con la Nazionale olandese è chiuso”. Parole molto forti alle quali lo stesso Bergwijn ha risposto tramite De Telegraaf: “Se fosse stato un commissario tecnico impegnato, mi avrebbe chiamato prima. Devo sentire invece certe cose dalla tv. Ho vissuto anche momenti meravigliosi con lui, quindi per me è fin troppo facile dire che sono deluso. Non si trattano così i propri giocatori, se continua così perderà tutta la sua credibilità. Ho sempre considerato un onore giocare per l’Olanda, ma con questo commissario tecnico non voglio più farlo. Ho chiuso con chi mi disegna deliberatamente in un certo modo davanti ai media”. L’attaccante olandese ha spiegato che alla base della scelta di approdare in Arabia Saudita non c’è solo un discorso economico: “Dal punto di vista finanziario la situazione migliorerà enormemente, non mentirò. Anche dal punto sportivo però la cosa è interessante. Giocherò con Benzema, Kanté, Fabinho, Diaby, Pereira, sono emozionato all’idea di diventare un loro compagno di squadra”.

Foto: Instagram Bergwijn