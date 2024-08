Atalanta, Zaniolo: “Sono felice di essere tornato in Italia e non vedo l’ora di iniziare”

Zaniolo nel pomeriggio ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Atalanta: “Appena ho saputo dell’interesse di questa società non ho più sentito nessun’altra squadra, non ho esitato a scegliere questo progetto. Per me è il passo più adatto alla mia carriera. Sappiamo quanto il mister sia bravo a valorizzare i giovani, a tirare fuori il meglio da ogni atleta”. Sugli ultimi due anni turbolenti: “Io non sento pressioni, devo dare il massimo, fare gli allenamenti a mille. Seguire in tutto e per tutto ciò che ci consiglia il mister. Non è l’ultima possibilità ma una possibilità, la voglio prendere al volo. Quando sono andato via dalla Roma volevo fare un’altra esperienza, all’estero, perché ti fa maturare come persona e come uomo. Avevo bisogno e volontà di voler cambiare, ciò non vuol dire che cancellerei tutto di questi due anni. Tante cose negative, ma anche positive. Ora sono felice di essere tornato in Italia e non vedo l’ora di iniziare”. Il nuovo attaccante della Dea ha parlato anche della concorrenza nel reparto offensivo: “La concorrenza fa parte dello sport, più alzi l’asticella più i compagni sono forti. Sono contento di far parte di questo reparto offensivo. Conoscevo già tutti prima, sono grandi giocatori, non vedo l’ora di potere iniziare con loro e far vedere quello che sono capace di fare. Io penso innanzitutto a giocare, ogni parte del campo il mister decide. Davanti posso fare tutti i ruoli, da punta a trequartista”. Zaniolo, inoltre, ha già puntato i suoi obiettivi: “Mi sento molto meglio, sono stato fermo un mese e mezzo, due, l’infortunio è alle spalle e la frattura a posto. Non mi pongo obiettivo a lungo termine ma a breve, giorno dopo giorno il focus è quello di essere a disposizione. Voglio essere al 100% per il Real Madrid, ho degli obiettivi ma di squadra, di prestazione, di miglioramento. I gol sono importantissimi, ma a lungo periodo mi sembrano poco realistici”.

Foto: zaniolo-visite-atalanta-2