Atalanta, Percassi: “Mercato? Coglieremo le opportunità. Koop? Vedremo nei prossimi giorni. Faremo scelte per il bene della società”

Prima di Torino-Atalanta, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Siamo partiti bene – ha esordito Percassi -, è stata una bellissima partita a Lecce ma abbiamo tanto da migliorare. Già oggi sarà una partita difficile e ripartiamo da zero con l’obiettivo di fare bene”. Sul mercato e sulla situazione Koopmeiners: “Se ci saranno delle opportunità per rinforzarci le coglieremo sicuramente. Siamo vigili. L’obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della stagione. Questa estate siamo costretti a gestire delle situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Vedremo nei prossimi giorni, qualunque decisione verrà presa per il bene della società”.

Foto: Luca Percassi Twitter Atalanta