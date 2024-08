Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Inter: torna Lookman

L’Atalanta tramite il proprio sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera a San Siro contro l’Inter. Prima convocazione per i nuovi acquisti Bellanova e Cuadrado. Ecco il comunicato: “Sono 24 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Inter-Atalanta, partita della 3ª giornata della Serie A Enilive 2024/25 in programma venerdì 30 agosto alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano: Bellanova Raoul, Brescianini Marco, Carnesecchi Marco, Cassa Federico, Cuadrado Juan, Del Lungo Tommaso, De Ketelaere Charles, de Roon Marten, Djimsiti Berat, Éderson, Godfrey Ben, Lookman Ademola, Manzoni Alberto, Palestra Marco, Pašalić Mario, Retegui Mateo, Rossi Francesco, Riccio Lorenzo, Ruggeri Matteo, Rui Patrício, Samardžić Lazar, Toloi Rafael, Vlahović Vanja, Zappacosta Davide”.

Foto: Twitter Atalanta