Amichevole, la Fiorentina vince 2-1 contro il Montpellier: reti di Ikoné e Bianco

La Fiorentina vince l’amichevole contro il Montpellier, in attesa del match di domani contro il Grosseto. Dopo un’ottima mezz’ora di gioco, ricca di occasioni, la squadra di Palladino sblocca la partita al minuto 42 grazie alla rete di tacco di Ikoné. Al tramonto del primo tempo i viola vanno vicinissimi al raddoppio con Sottil, il cui tiro diretto in porta viene respinto da Lecomte. A inizio secondo tempo il neo acquisto Kean, in stato di grazia, colpisce il palo che gli nega la gioia del 2-0. Al minuto 62, però, pareggia il Montpellier con un bellissimo gol di Musa Al-Taamari, che al volo mette la palla sotto l’incrocio dei pali. Il gol decisivo che regala la vittoria alla Fiorentina arriva al minuto 71 con Bianco che, dopo aver recuperato la sfera calcia dal limite dell’area infilando il portiere ospite, grazie anche ad una deviazione. Nelle amichevoli pomeridiane, benissimo il Parma che travolge 4-1 l’Atalanta e grande prova di forza del Lecce, che nonostante la sconfitta contro il Nizza, disputa un grande match.

Foto: instagram Fiorentina