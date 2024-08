Fonseca: “Ho sensazioni molto positive. Queste sfide ci danno fiducia”

Dopo aver vinto qualche giorno fa contro il Manchester City, il nuovo Milan di Fonseca si toglie la soddisfazione di imporsi in amichevole anche sui campioni d’Europa del Real Madrid dell’ex Ancelotti. Nel match amichevole disputatosi a Chicago (ore 02.30 italiane del 1 Agosto) i rossoneri hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Chukwueze al 55′ su assist di Liberali, dopo una grande ripartenza innescata da Tomori. Il risultato poteva essere più largo ma al 62′ la traversa ha evitato il raddoppio di Thiaw. Nel finale, al minuto 83, si mette in mostra anche il giovane portiere rossonero Torriani, che salva il risultato su Alvaro Rodriguez. Al termine del match Fonseca si è mostrato sereno e contento: “Sono felice per il coraggio mostrato da tutti i giocatori, ho sensazioni molto buone. Abbiamo molto da migliorare ma le prime tre settimane sono state positive, stiamo lavorando forte con la mente aperta e già vediamo che qualcosa nelle partite succede. Queste sfide con City e Real daranno fiducia ai giocatori”. Fonseca ha anche elogiato il classe 2007 Liberali: “Gioca con coraggio ma dobbiamo pensarci, capire quello che sia meglio per lui, se andare a giocare dove può avere più spazio oppure restare qui, stare un po’ con noi e avere la possibilità di giocare per Milan Futuro. Tutti i giovani comunque stanno dimostrando maturità e coraggio. Poi tre aggettivi per descrivere il neo acquisto Pavlovic: “Ha aggressività, è un difensore di piede sinistro e porterà fisicità alla squadra”.

Foto: Instagram Milan