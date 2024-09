Allarme Italia Under 21 contro il San Marino: Baldanzi e Fazzini out per infortunio nel primo tempo

Emergenza per l’Italia Under 21. Nel corso del primo tempo contro il San Marino, terminato 2-0 per l’Italia grazie alle reti di Bove e Esposito, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2025, gli azzurrini hanno perso per infortunio Tommaso Baldanzi e Jacopo Fazzini, costretti ad abbandonare il campo per problemi fisici. Fazzini ha dato forfait dopo 15 minuti, in seguito ad un contrasto; il giocatore dell’Empoli ha iniziato a lamentare dolori all’inguine e si teme un problema muscolare. Pochi minuti dopo, al 20′, anche Baldanzi ha lasciato il terreno di gioco; il centrocampista della Roma ha subito un duro colpo alla schiena da Tommasini ed è rimasto a terra per diversi minuti.

Foto: sito figc