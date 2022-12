17 ammonizioni e un’espulsione. Olanda-Argentina è da record

Ben 17 ammonizioni durante la gara tra Olanda-Argentina ieri sera ha registrato il record di ammoniti in una singola gara del Mondiale. L’arbitro spagnolo Mateu Lahoz ha mostrato infatti il cartellino giallo per 17 volte, due delle quali ai rigori e altre due dopo il gol decisivo di Lautaro Martinez (il secondo giallo di Dumfries e quello di Walter Samuel, membro dello staff tecnico dell’Albiceleste).

Record assoluto, quindi, in una gara della Coppa del Mondo.

Foto: twitter FIFA