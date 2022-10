16 ANNI E IL MONDO DEL CALCIO AI SUOI PIEDI: ENDRICK, IL PREDESTINATO

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di un giovane giocatore brasiliano di nome Endrick, attaccante sedicenne del Palmeiras. E adesso che è vicino a vincere il campionato, sono molti quelli che lo vorrebbero vedere al più presto in Europa o, addirittura, sognano una sua convocazione con la Seleçao al prossimo Mondiale in Qatar. Ma lui, intanto, va avanti nel suo percorso e nell’ultima partita disputata dal Palmeiras ha segnato contro l’Athletico Paranaense di Luiz Felipe Scolari nella vittoria per 3-1. Mandato in campo nel secondo tempo dal tecnico Abel Ferreira, Endrick ha lasciato il segno realizzando, alla sua quarta apparizione in prima squadra, il secondo gol dei suoi.

Un gol da record: sì perché Endrick è diventato così il giocatore più giovane della storia del Palmeiras ad andare in gol, abbattendo un record che durava dalla bellezza di 108 anni, ovvero dai tempi di Heitor, miglior cannoniere nella storia del club paulista e finora anche il più precoce con 16 anni, 11 mesi e 14 giorni. Endrick ci riesce a 16 anni, 3 mesi e 4 giorni, nel giorno della sua 4a presenza con il club; e pensare che i gol potevano essere anche due, se non fosse che Gustavo Scarpa lo ha anticipato in occasione della terza marcatura del Verdão.

Endrick è il tipico centravanti brasiliano: alto appena 173 centimetri, ma dotato di una grandissima accelerazione e una propensione al dribbling in velocità che lo rendono un giocatore devastante in campo aperto, almeno tra i suoi coetanei. Qualcuno ha pronosticato per lui un futuro alla Vinicius Jr, ma il giornalista brasiliano Danilo Lavieri ha precisato che, più che l’asso mancini dei Blancos, Endrick ricorda Ronaldo e Romario: una punta totale, tecnicamente e atleticamente eccezionale nonostante non particolarmente alta.

Nato a Brasilia il 21 luglio 2006 a Taguatinga (Distrito Federal), Endrick gioca a calcio da quando ha 4 anni: suo padre, Douglas Sousa, ha sempre creduto in lui e per questo sin da quando era piccolo ha postato i video del figlio su Youtube. Muove i primi passi nella Fondazione Gol de Letra, ente benefico che mette in piedi piani di istruzione combinandoli con la possibilità di giocare a calcio per i bambini provenienti da famiglie finanziariamente svantaggiate. Qui, Endrick mostra già il suo talento e diverse squadre di nome vengono a vederlo all’opera.

Endrick Felipe Moreira de Sousa, noto come Endrick, è nato il 21 luglio 2006 a Brasilia.

La prima che si accorge di lui è il São Paulo ma, dopo un provino, i Tricolor lo scartano. No, non perché non abbia talento, quello c’è e ce n’è e tanto, ma per una questione economica. Per i ragazzini, infatti, il club deve comunque fornire un “pacchetto economico” alla famiglia del giocatore e il São Paulo ha così rifiutato le richieste presentate dalla famiglia dell’attaccante che, all’epoca, aveva 10 anni. Così è stato anche per il Santos, arrivato poco dopo che, pur apprezzando le qualità di Endrick, ha deciso di passare non volendo effettuare questo tipo di investimento.

Nonostante le porte chiuse in faccia, il padre continua a pubblicare i gol di Endrick su YouTube cercando di attirare l’attenzione degli altri club brasiliani, e così fu.

Nel 2017, fu il turno del Palmeiras che non si fece problemi a soddisfare le richieste della famiglia del classe 2006, tanto che il padre del brasiliano trova lavoro vicino all’Alviverde Football Academy, il centro di allenamento del club paulista. Endrick così entra a far parte delle giovanili del Palmeiras e comincerà a bruciare le tappe, ritrovandosi ben presto nell’U14.

Numeri pazzeschi nelle fila del settore giovanile paulista: in cinque anni Endrick ha segnato 170 gol in 176 partite. Nel 2021 ha disputato nello stesso anno la finale statale del campionato Under 15, Under 17 e Under 20. Nessuno l’aveva fatto prima della scorsa stagione nello stato di San Paulo. Protagonista assoluto della vittoria della della Copinha, la Coppa che fa emergere tutti i migliori talenti Under 20 dell’intero Brasile. Sei reti in sette partite. Un gol alla Ronaldo, il Fenomeno, contro il Real Ariquemes nella fase a gironi, il gol rovesciata ai quarti contro l’Oeste e poi il gol che ha aperto la goleada al Santos in finale. Un 4-0 secco, al sapore di rivincita contro una squadra che l’aveva rifiutato. Il gol in rovesciata, da fuori area, è stato però il più bello del torneo. Così bello che la FIFA ha deciso di postarlo sui suoi account social per celebrare il nuovo fenomeno.

I grandi club d’Europa si sono già messi in fila per lui, per quello che considerano il miglior fenomeno del calcio brasiliano visto dai tempi di Neymar: Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Paris Saint-Germain hanno già mosso i primi passi. Ma il club più vicino a Endrick, in realtà, è il Real Madrid. Pare, infatti, ci sia già un accordo di massima tra Florentino Perez e Wagner Ribeiro per un suo eventuale acquisto nel futuro. Una sorta di prelazione in favore dei Blancos.

Intanto il Palmeiras pensa al futuro e lo blinda: 60 milioni di euro di clausola. Ma la “guerra” per assicurarsi il talento brasiliano è già iniziata, anche se Endrick potrà sbarcare nel Vecchio Continente solo nel 2024. Dovremo quindi pazientare ancora per assistere da vicino alle magie del brasiliano: un vero predestinato.

