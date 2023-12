Urawa Reds-Manchester City, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la seconda semifinale del Mondiale per Club FIFA in programma al King Abdullah Sports City Stadium alle 19 (ora italiana). Di seguito le scelte dei due tecnici:

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Sekine; Scholz; Hoeibraaten; Akimoto; Iwao; Ito; Okubo; Yasui; Koizumi; Kante

ALLENATORE: Maciej Skorza

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker; Stones; Akanji; Ake; Matheus Nunes; Kovacic; Rodri; Bernardo Silva; Grealish; Foden

ALLENATORE: Pep Guardiola

Foto: Instagram Pepteam