Dato negativo per la Lazio, che con il pareggio di Verona vede aggiornare un triste dato: sono ben 10 i punti persi da situazioni di vantaggio. Due partite, addirittura, le ha perse, altre 4 poareggiate. I 21 punti in 15 partite, sono anche il peggior inizio di Sarri tra Napoli, Juve e gli anni in biancoceleste. Sicuramente un dato su cui bisognerà lavorare.

Foto: twitter Lazio