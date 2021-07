﻿Reggina, il ruolo di Mangiarano. E un bel mercato da completare

Lasi sta muovendo con attivismo sul mercato. Sono state chiuse diverse operazioni importanti, da Laribi a, passando per Regini, il riscatto di Rivas, Gavioli, un portiere promettente comeCosa manca adesso? Altre 4-5 operazioni almeno, un paio di attaccanti sono la priorità. La Reggina sogna Di Carmine ha puntato Asencio , ma quest’ultima operazione verrà eventualmente chiusa – se ci saranno gli accordi – non prima di sabato o domenica. Con il Sassuolo c’è un discorso per, l’Alessandria insiste per Liotti, in attesa di capire il futuro diche è tornato con la volontà di restare ma dobbiamo aspettare. Se uscisse Menez, la Reggina avrebbe un budget importante per l’attaccante. Presto verrà inquadrato bene il ruolo del nuovo direttore generale, arrivato da qualche mese e ancora in attesa di dare un’impronta dopo il naufragio dei suoi predecessori Tempestilli e Gianni. Il ruolo di dg all’interno della Reggina è importante e non deve essere un riempitivo. Un’impronta necessaria e attesa, alla larga da spifferi un po’ fru-fru, per legittimare le ambizioni del club amaranto.