﻿Mertens, il Napoli nel cuore. E quegli spifferi di gennaio senza senso

Non è vicino al rinnovo, ha l’accordo. Come raccontato e svelato nei dettagli, Dries Mertens ha l’intesa con il Napoli fino al 2022, dopo un proficuo incontro con Aurelio De Laurentiis. Esattamente quello che voleva “Ciro”, semplicemente perché “Ciro” ha il Napoli nel cuore. Non soltanto per una questione di record da raggiungere ma anche e soprattutto perché il nuovo corso Gattuso lo ha fatto sentire nuovamente importante. E Ringhio ha avuto un peso fondamentale nella scelta. L’incontro con De Laurentiis è servito a smussare alcuni angoli e incomprensioni, frutto di dichiarazioni non gradite quando c’era stato qualche spifferi dalla Cina. Mertens voleva soltanto il Napoli, l’Inter aveva sondato ma sapeva di dover aspettare. Il Chelsea di gennaio era uno spiffero senza senso per due motivi. Il primo motivo: il Napoli, anche a scadenza, mai l’avrebbe ceduto. Il secondo, importante almeno quanto il primo: Mertens avrebbe aspettato l’occasione giusta per rinnovare.

Foto: Twitter ufficiale Champions