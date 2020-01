Il retroscena: Mertens, ecco perché il Napoli mai ha aperto alla cessione. La verità in 15 giorni

Il Napoli non ha mai aperto alla cessione di Dries Mertens, ci sono stati soltanto tentativi indiretti da parte di mediatori di ingolosire il club con un indennizzo in funzione di un contratto in scadenza. Ma prima di dare per certo (o quasi) il trasferimento bisogna sentire la campana del Napoli che non ha avuto intenzione di aprire le porte per la cessione del belga. Primo, perché dovrebbe andare obbligatoriamente a prendere un altro attaccante; secondo, perché lo stesso Mertens ha voglia di battere il record di Hamsik indipendentemente dalla situazione contrattuale. Certo, i prossimi 15 giorni saranno decisivi, perché il Napoli andrà assalto per proporre nuovamente il rinnovo, a quel punto Dries sarà libero di decidere. Se optasse per l’addio a parametro zero, la soluzione Inter sarebbe assolutamente da tenere in considerazione.

Foto: Twitter ufficiale Napoli