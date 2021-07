﻿Kaio Jorge, la Juve ha tutte le carte in mano. E deciderà

Un passaggio svolta, quello di 48 ore fa , raccontato in esclusiva da Sportitalia.un accordo raggiunto con l’agente Bertolucci e con tutto il suo entourage. Un accordo che ha mandato in seconda fila sia ilche il. La Juve ha tutte le carte in mano, l’intesa per la scadenza del contratto (a dicembre).Ora, per evitare che il Santos non riceva zero euro, è possibile che la Juve stabilisca un indennizzo, non superiore ai due milioni, entro la conclusione del mercato. In modo da portare subito Kaio Jorge in Italia e stabilire il suo futuro. L’alternativa sarebbe quella di prenderlo a zero, ma il club attuale davvero farebbe un bagno totale.La Juve oggi ha tutte le carte in mano, proprio tutte. E quando parliamo di carte ci riferiamo non solo ad accordi verbali.