﻿Il retroscena: Zaniolo, perché in Italia c’è solo la Juve

Nicolò Zaniolo accostato al Napoli è una notizia senza fondamento, lo diciamo con il rispetto che non sempre c’è. Siccome in molti ce lo chiedono, abbiamo il dovere di rispondere. È la stessa situazione che coinvolse Nicolò Barella, promesso sposo dell’Inter da almeno 10 mesi e che improvvisamente era stato accostato con forza alla Roma: sappiamo bene com’è andata a finire. Per Zaniolo ribadiamo quanto abbiamo svelato già a gennaio: in Italia c’è solo la Juve, una priorità di Allegri per l’estate. E chiaramente bisogna aspettare le prossime settimane quando si capirà se ci sarà un confronto sul contratto in scadenza tra poco più di due anni. Oggi non ci sono vertici in programma, non è così scontato che ce ne siano. A quel punto la Roma potrebbe anche decidere di ascoltare offerte, partendo da una base di 50 milioni più bonus. Ricordiamo che dalla sessione successiva, gennaio 2023, saremmo – in assenza di rinnovo – a un anno e mezzo della scadenza. La Juve ha programmato una spesa importante, ritiene Zaniolo l’italiano perfetto da affiancare a Chiesa, vedremo più avanti. Ripetiamo, comunque, che in Italia il Napoli non c’è, visto che ha già preso Kvaratskhelia e Olivera: per il momento basta e avanza.

Foto: Twitter Roma